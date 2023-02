Sie werden aktiv und sammeln für die vom Erdbeben Betroffenen: Niklas Niezgodzinski (v.li.), Ida Petersen, Lisa Stammer und Janne Graack. Foto: Doris Smit up-down up-down BBZ, Lornsenschule und A. P. Møller Skolen „Wir wollen was tun“: Schleswiger Schüler sammeln für Erdbebenopfer Von Doris Smit | 14.02.2023, 18:08 Uhr

Etwas Gutes tun für die, die in dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien so viel verloren haben: In Schleswig haben die Schülervertretungen des Berufsbildungszentrums, der Lornsenschule und der A. P. Møller Skolen eine gemeinsame Spendensammelaktion organisiert.