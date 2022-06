Der Kulturausschuss will das Kulturhaus auf der Freiheit. FOTO: Entwürfe PPP Architekten+Stadtplaner, Montage: shz.de Fast 27 Millionen Euro Ein klares Ja – Schleswiger Kulturhaus nimmt erste Hürde Von Marle Liebelt | 02.06.2022, 14:15 Uhr

Das geplante Kulturhaus auf der Freiheit direkt an der Schlei ist ein Projekt, das es in Schleswig-Holstein kein zweites Mal gibt. Am Mittwoch hat das Vorhaben seine erste Hürde im Kulturausschuss der Stadt genommen.