Schleswiger Köpfe Johann Reinboth: Wie der Oberhofprediger auf Schloss Gottorf Aufsehen erregte Von Bernd Philipsen | 29.07.2022, 16:33 Uhr

Johann Reinboth hatte viele Ämter inne. Besonderen, wenn auch nicht nur positiven Eindruck hinterließ er mit einer zweistündigen Predigt, auf die er so stolz war, dass er sie in Schleswig in Druck hat geben lassen.