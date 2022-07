Für manche Touristen scheint der Holm eine Art Freilichtmuseum zu sein, in dem sie auch private Häuser und Grundstücke betreten, knipsen und bestaunen dürfen. FOTO: Stephan Schaar up-down up-down Fischersiedlung in Schleswig „Man kommt sich vor wie im Zoo“: Dreiste Touristen verärgern Holm-Bewohner Von Stephan Schaar | 15.07.2022, 17:16 Uhr

Besonders in der Ferienzeit und an Wochenenden sind die Touristenströme in der historischen Fischersiedlung auf dem Holm in Schleswig eine große Belastung für die Bewohner. Straßen werden zugeparkt und Privatgrundstücke als Durchgang zur Schlei benutzt, als gäbe es keine Regeln. Doch die Stadt will jetzt Abhilfe schaffen.