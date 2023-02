Die „Bruno“-Schüler waren zur Vorbereitung des Austauschs bereits im Auswandererhaus Bremerhaven, von wo aus im 19. Jahrhundert tausende von Deutschen gen Amerika gestartet sind. Die Lehrerinnen Julia Winterscheidt (l.) und Gwendolin Jung (r.) werden die Gruppe begleiten. Foto: privat up-down up-down Mit Hilfe von Spenden Schleswiger „Bruno“-Schüler freuen sich auf den ersten USA-Austausch Von Schleswiger Nachrichten | 10.02.2023, 13:26 Uhr

Die Schleswiger Gemeinschaftsschule ist eine Partnerschaft mit einer Highschool in Millville im US-Bundesstaat New Jersey eingegagen. Virtuelle Kontakte zwischen den Schülern bestehen bereits. Im Herbst steht dann der Flug über den Atlantik an.