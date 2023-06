Logo NEO Der Schüler Nils Bollig (14) hat den Babysitter-Führerschein bei Kursleiterin Anna Skrobko erfolgreich bestanden. Foto: Marcel Nass up-down up-down Familienbildungsstätte in Schleswig Was Jugendliche bei einem Babysitter-Führerschein lernen können Von Marcel Nass | 23.06.2023, 12:15 Uhr

Die Familienbildungsstätte bietet in Schleswig einen Kurs für einen „Babysitter-Führerschein“ an. Der ist vor allem bei Jugendlichen beliebt. Die Motive, aus denen die Jungen und Mädchen an dem Kurs teilnehmen, sind höchst unterschiedlich.