Ein gutes Dutzend Gäste verfolgte das erste WM-Spiel der deutschen Elf und bejubelte den Führungstreffer gegen Japan. Foto: Stephan Schaar up-down up-down Public Viewing in Schleswig Trotz Kritik am Turnier: Warum die Spiele der Fußball-WM in der „POM Tanzfabrik“ übertragen werden und | 23.11.2022, 16:36 Uhr Von Marcel Nass Stephan Schaar | 23.11.2022, 16:36 Uhr

Viele Betriebe in Schleswig haben sich gegen eine Übertragung der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar entschieden. Nicht so Horst Mohr. Der Betreiber vom Tanzlokal „Point of Music“ am Lornsenpark zeigt die wichtigsten Spiele des Turniers auf einem großen Bildschirm bei Würstchen und Glühwein.