Eine der längsten und wichtigsten Straßen in Schleswig wartet weiterhin auf ihre Sanierung: die Flensburger Straße. Foto: Marcel Nass up-down up-down Dauerbrenner in Schleswig Wann kommt endlich die Sanierung der Flensburger Straße? Von Marcel Nass | 10.01.2023, 17:18 Uhr

Der aktuelle Stand ist ernüchternd: Auch für das Jahr 2023 wird die Sanierung der wichtigen Verkehrsader in Schleswig nicht in den Haushalt mit aufgenommen. So sehen die aktuellen Pläne aus.