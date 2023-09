Ladenstraße in Schleswig Laternenmasten und Aktionsbeleuchtung in der Innenstadt werden ausgebessert Von Marcel Nass | 28.09.2023, 13:54 Uhr Die Aktionsbeleuchtung in der Ladenstraße wurde wieder auf Vordermann gebracht. Foto: Marcel Nass up-down up-down

In der Schleswiger Innenstadt werden jetzt schon die Weichen für die dunkle Jahreszeit gestellt. Derzeit wird an vielen Stellen in der Einkaufsstraße an der Beleuchtung geschraubt.