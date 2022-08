DEU , DEUTSCHLAND : Eine Strassensperrung aufgrund einer Baustelle / Baumassnahme in Bonn , 13.04.2020 DEU , GERMANY : A FOTO: Rainer Unkel via www.imago-images.de up-down up-down Bauarbeiten in Schleswig Straße „Am Brautsee“ im August voll gesperrt Von Schleswiger Nachrichten | 01.08.2022, 16:56 Uhr

Am Brautsee fallen Kanalarbeiten an. Deshalb muss die Straße in Höhe Ulmenweg für mehrere Wochen gesperrt werden.