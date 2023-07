Die Bismarckstraße ist ab Höhe der Hausnummer 20 bis zur Straße „Am Flachsteich“ gesperrt. Foto: Marcel Nass up-down up-down Arbeiten der Stadtwerke Warum in Schleswig gleich an drei Stellen Rohre und Anschlüsse repariert werden müssen Von Marcel Nass | 17.07.2023, 16:59 Uhr

Lange Straße, Bismarckstraße, Seminarweg: In Schleswig sind die Stadtwerke derzeit an drei Orten im Einsatz, um Arbeiten an Rohrleitungen oder Anschlüssen vorzunehmen. Besteht etwa ein größeres Problem?