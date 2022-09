Nur die Beleuchtung im Tresen und die Notbeleuchtung spenden etwas Licht, als Ute Piano (links) Bettina Wried ein Brötchen verkauft. Foto: Michelle Ritterbusch up-down up-down Schleswig In der Stadtbäckerei Hagge ist das Licht ausgegangen: Brötchen-Verkauf im Kerzenschein Von Michelle Ritterbusch | 08.09.2022, 12:38 Uhr

„Uns geht das Licht aus – Heute das Licht und morgen der Ofen?“ heißt die Aktion der Bäcker- und Konditorenvereinigung Nord, bei der am Donnerstag Bäcker aus ganz Norddeutschland einen Hilfeschrei an die Politik senden. Sie wollen auf die steigenden Preise und die wachsende Not in den Betrieben aufmerksam machen.