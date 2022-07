Wer zu später Stunde noch am Schleswiger Bahnhof ankommt, kann sich schonmal orientierungslos fühlen. FOTO: Sven Windmann up-down up-down Mobilität in Schleswig Ab vom Schuss: So soll die Bahnhof-Innenstadt-Anbindung verbessert werden Von Marle Liebelt | 28.07.2022, 17:48 Uhr

„Ich war orientierungslos“, erinnert sich Schleswigs Verkehrsplanerin Nora Ludwig an ihr erstes Mal am Bahnhof. Im Gespräch erklärt sie, was sich in Sachen Bahnhofs-Anbindung tun soll.