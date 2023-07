Die Lange Straße bleibt aufgrund von Pflasterarbeiten auch in den kommenden Tagen gesperrt. Foto: Marcel Nass up-down up-down Rohrbrüche in Schleswig Lange Straße bleibt länger gesperrt – Bismarckstraße wieder freigegeben Von Marcel Nass | 26.07.2023, 12:39 Uhr

Die viel befahrene Bismarckstraße konnte am Dienstagabend wieder für den Verkehr freigegeben werden. In der Langen Straße dauern die Arbeiten hingegen an.