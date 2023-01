Der zweite Teil des Blockbusters „Avatar“ hat bei Kinobetreiber Markus Thiel bereits für zahlreiche Besucher gesorgt. Foto: Marcel Nass up-down up-down Capitol-Kino in Schleswig Betreiber Markus Thiel: Auf welche Filme die Zuschauer 2023 hoffen können Von Marcel Nass | 10.01.2023, 15:37 Uhr

Das neue Kinojahr ist mit dem Blockbuster „Avatar: The Way of Water“ bereits gut angelaufen. 2023 kommen dazu noch viele weitere hochrangige Produktionen ins Schleswiger Capitol-Kino.