Die Kugeln der Aktionsbeleuchtung im Stadtweg leuchteten zeitweise einheitlich in orange. Foto: Marcel Nass up-down up-down Internationaler Tag gegen Gewalt „Orange your City“: Schleswig setzt ein Zeichen im Kampf gegen Gewalt an Frauen Von Marcel Nass | 25.11.2022, 17:32 Uhr

Am internationalen Tag gegen Gewalt leuchtet die Aktionsbeleuchtung in der Schleswiger Innenstadt in der Farbe orange. Auch das Helios-Krankenhaus beteiligt sich an der Aktion „Orange your City“.