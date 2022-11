Sie haben mit weiteren Mitschülern viel Kreativität und neu erworbenes Fachwissen in die Entwicklung von „Plantastica“ eingebracht: Jasmin (von links), Angelique, Jannis, Bennet und Sean-Leon. Foto: Olivia von Harlem up-down up-down Deutsch-Dänisches Projekt Dannewerkschule Schleswig: Schüler gestalten ein Spiel zum Thema Plastik und Umwelt Von Olivia von Harlem | 11.11.2022, 11:43 Uhr

In einem deutsch-dänischen Gemeinschaftsprojekt an der Dannewerkschule in Schleswig haben Schüler viel zum Thema „Plastik in der Umwelt“ gelernt. Das entwickelte Spiel ist zwar nicht verkäuflich, aber ausleihbar.