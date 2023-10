In die ehemaligen Räumlichkeiten von „Pizza Valentino“ in der Passage zwischen Stadtweg und dem Schwarzen Weg ist ein neues Restaurant eingezogen. Reman Yas Zrar bietet dort seit Anfang September eine große Auswahl an internationalen Gerichten von Falafel über Gyros und Burger bis hin zu Lahmacun an. Seine Spezialität sind jedoch kurdische Gerichte. Reman Yas Zrar ist mit seiner Familie im Jahr 2015 aus dem Irak nach Deutschland gekommen und will in Schleswig auch Speisen aus seiner Heimat anbieten.

Geschäftsstart mit einigen Hindernissen

Der Start war für das Restaurant dabei zunächst etwas holprig. „Wir haben tausende Flyer mit einer Telefonnummer drucken lassen, unter der wir leider gar nicht erreichbar sind. Das ist natürlich sehr unglücklich gewesen“, sagt Reman Yas Zrar. So kamen zunächst nur wenige Gäste vorbei, da viele Anrufe ins Leere liefen und auch das Angebot samt Lieferservice noch nicht vielen Schleswigern bekannt war. „Es wird allmählich aber etwas besser“, so Yas Zrar.

Den zuvor leerstehenden Laden mit Sitzmöglichkeiten hat Yas Zrar mit viel Arbeit wieder hergerichtet. Der gelernte Bäcker hat vorher in einer Bäckerei in Süderbrarup gearbeitet, wollte sich nun aber wieder selbstständig machen. „Ich bin schon immer selbstständig gewesen und wollte das auch jetzt wieder sein, auch wenn ich in Süderbrarup eine sehr gute Zeit hatte“, erklärt der Gastronom, der unter anderem auch viel von seinem Sohn Yad unterstützt wird.

Das Restaurant „Casanova“ in der Passage zwischen Stadtweg und dem Schwarzen Weg hat täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Foto: Marcel Nass Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Restaurant ist täglich geöffnet

Er hofft nun darauf, dass sein Angebot in Schleswig etwas bekannter wird und viele Leute seine Speisen ausprobieren. „Vor allem abends kommen inzwischen ein paar mehr Gäste vorbei. Es können aber gern auch mittags noch mehr sein“, sagt er. Zum Angebot gehört auch ein Lieferdienst, der täglich von 11.30 Uhr bis 13 Uhr und nachmittags von 16 bis 22 Uhr in Anspruch genommen werden kann. Das Restaurant hat täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet und ist erreichbar unter der Telefonnummer 0172/6905296.