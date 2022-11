Das Baugebiet an den Wichelkoppeln: Die Erschließungsarbeiten sind längst abgeschlossen worden, die ersten Häuser befinden sich im Bau. Foto: Sven Windmann up-down up-down Hohe Baukosten und Zinsen Wichelkoppeln in Schleswig: Erste reservierte Baugrundstücke werden abgegeben Von Sven Windmann | 09.11.2022, 12:26 Uhr

Ähnlich wie in Lürschau haben auch im gefragten Baugebiet am Kattenhunder Weg in Schleswig die ersten Familien ihren Traum vom Eigenheim zu den Akten gelegt.