Warnschilder sollen den nun entfernten Zaun auf dem westlichen der beiden Stege am Netzetrockenplatz ersetzen. Foto: Marcel Nass up-down up-down Netzetrockenplatz in Schleswig Die Posse um die Zäune an der Schlei kommt zum Ende – doch nicht alle Anwohner sind zufrieden Von Marcel Nass | 19.06.2023, 12:10 Uhr

Am Netzetrockenplatz hat die Stadt an den beiden Stegen zur Schlei vor einigen Monaten Zäune aufgestellt. Das führte zum Streit mit Anwohnern. Nun ist das Hin und Her mit dem Abbau eines Zaunes vorerst beendet.