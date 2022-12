Die Beamten wurden unter anderem wegen der Fahrweise auf die Radfahrer aufmerksam. Foto: Friso Gentsch up-down up-down Kontrolle in Schleswig 2,5 Promille: Polizei erwischt zwei stark betrunkene Radfahrer im Lollfuß Von Schleswiger Nachrichten | 12.12.2022, 09:06 Uhr

Kein Licht und in Schlangenlinien unterwegs: Am Wochenende fielen der Polizei in Schleswig zwei alkoholisierte Radfahrer in der Innenstadt auf.