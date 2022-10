Die Königstraße in Schleswig musste wegen des Einsatzes der Feuerwehr einseitig gesperrt werden. Foto: Herbert Schmidtke up-down up-down Königstraße in Schleswig Mann stürzt mit Moped und löst Feuerwehr-Einsatz aus Von Herbert Schmidtke | 24.10.2022, 16:17 Uhr

Ein Verkehrsunfall hat am Montagmittag in Schleswig nicht nur erhebliche Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt nach sich gezogen. Auch die Feuerwehr musste ausrücken.