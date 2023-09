Ein 25-jähriger Mann hat nach Polizeiangaben am späten Montagnachmittag auf seine 22-jährige Ex-Partnerin eingestochen. Durch das schnelle Einschreiten der Polizei sei Schlimmeres verhindert worden.

Nach Angaben der Polizei verständigte die 22-Jährige um 17.27 Uhr aus ihrer Wohnung in Schleswig über Notruf die Polizei, da ihr Ex-Partner versuchte, gewaltsam in ihre Wohnung zu gelangen. Dies gelang ihm. Als die Polizeibeamten wenig später vor dem Mehrfamilienhaus eintrafen, waren Hilfeschreie und Geräusche aus der Wohnung zu hören, die auf eine körperliche Auseinandersetzung hindeuteten. Nach Informationen von shz.de soll sich die Tat in der Schubystraße abgespielt haben.

Mehrere Stich- und Schnittverletzungen

Die Polizeikräfte traten daraufhin die Wohnungstür ein und eilten der Frau zur Hilfe. Nach bisherigen Erkenntnissen fügte der 25-Jährige seiner ehemaligen Lebenspartnerin mehrere Stich- und Schnittverletzungen im Bereich des Oberkörpers und des Kopfes zu. Die Ausführung der Tat konnte die Polizei abwenden. Die verletzte Frau wurde vor Ort durch die eingesetzten Polizei und anschließend durch alarmierte Rettungskräfte erstversorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bei der vorläufigen Festnahme leistete der 25-Jährige erheblichen Widerstand. Er wurde zur Wache des Polizeirevieres in Schleswig verbracht. Die Staatsanwaltschaft Flensburg und die Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Flensburg haben die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen.