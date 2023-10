Neues System für Bürger Schleswig: Mängelmelder jetzt per App Von Sven Windmann | 05.10.2023, 10:50 Uhr Ein Fall für den Mängelmelder: Der Eingang zu einem Treppenhaus im Parkhaus am Schwarzen Weg ist bereits seit mehreren Tage heftig zugemüllt. Foto: Sven Windmann up-down up-down

Ab sofort können abgelagerter Müll, defekte Laternen, Straßenschäden und Co. direkt per Smartphone an die Stadt gemeldet werden. Die Nutzer werden im Anschluss über die Bearbeitung informiert.