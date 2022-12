Die beiden Gerätschaften liegen einige Meter entfernt vom Steg auf dem gefrorenen Wasser. Foto: Marcel Nass up-down up-down War es Vandalismus? Schleswig: Leiter und anderes Rettungsgerät liegen auf der zugefrorenen Schlei Von Marcel Nass | 15.12.2022, 16:08 Uhr

Am Luisenbad liegen in der Nähe eines Stegs seit einigen Tagen eine Leiter und eine weitere Gerätschaft mitten auf dem Eis der gefrorenen Schlei. Doch was hat es damit auf sich?