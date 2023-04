Auf dem “Norden - The Nordic Arts Festival” feiern die Besucher dem Sonnenuntergang entgegen. Foto: Maike Keller up-down up-down Schleswig, Kappeln, Eckernförde Märkte, Feste, Konzerte: Veranstaltungstipps für die Saison 2023 Von Demet Thomas & Gernot Kühl | 08.04.2023, 11:55 Uhr

Vorfreude auf den Sommer 2023: Wer jetzt planen will, welche Konzerte oder Veranstaltungen er in der Schlei-Region besuchen möchte, findet hier die Veranstaltungshighlights an der Schlei.