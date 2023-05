Sitzen künftig nicht mehr Seite an Seite in der Schleswiger Ratsversammlung: Fraktionschef Holger Ley (l.) und Helge Lehmkuhl. Foto: Sven Windmann up-down up-down Kommunalwahl Schleswig Ratsmandat verloren: Kampfansage von „tief enttäuschtem“ Helge Lehmkuhl Von Sven Windmann | 15.05.2023, 18:23 Uhr

Er gehörte in den vergangenen Jahren zu den auffälligsten Mitgliedern der Schleswiger Ratsversammlung. Wenn diese sich am 26. Juni neu konstituiert, wird Helge Lehmkuhl aber nicht mehr Teil der CDU-Fraktion sein. Ein „echter Tiefschlag“ für ihn, wie er sagt. Aufgeben will der 51-Jährige aber nicht. Im Gegenteil.