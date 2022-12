In der letzten Sitzung der Ratsversammlung im Jahr 2022 wurde ausgiebig über den Haushalt für das anstehende Jahr gesprochen. Foto: Marcel Nass up-down up-down Stadt Schleswig Trotz Überschuss: Haushalt 2023 sorgt bei vielen Ratsmitgliedern für Kritik Von Marcel Nass | 14.12.2022, 15:21 Uhr

Für das kommende Jahr plant die Stadt mit einem Überschuss in Höhe von 750.000 Euro. Das liegt aber vor allem an den Millionen, die einmalig aus dem Verkauf der Grundstücke auf der Freiheit zusammenkommen. Einige Ratsmitglieder sind daher in Sorge, was die Zukunft angeht.