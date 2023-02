Im neu entstehenden Luther-Quartier in der Moltkestraße sollen auch Sozialwohnungen gebaut werden. Foto: Marcel Nass up-down up-down Lokalpolitiker gegen höhere Quote Schleswig hat zu wenig bezahlbare Wohnungen – daran hakt es Von Marcel Nass | 06.02.2023, 16:24 Uhr

Kleine und günstige Wohnungen sind in Schleswig gefragt, aber nicht ausreichend auf dem Markt. Der Bauausschuss hat eine höhere Quote an Sozialwohnungen bei Neubauvorhaben zuletzt abgelehnt. Wo die Herausforderungen und Möglichkeiten liegen.