Auf dem alten Theatergelände soll ein neues Hotel entstehehn. So stellt sich der Schleswiger Bauzeichner Kai Labrenz die Lösung vor. Foto: Labrenz up-down up-down Ein Kommentar Neue Hotels geplant: Schleswig hat viel Potenzial – es muss aber auch gehoben werden Von Martin Engelbert | 09.09.2022, 13:26 Uhr

Schleswig kommt bei Urlaubern gut an: In der Ferienzeit waren kaum noch Betten frei. Wenn nun auch noch das Marketing für das Welterbe Fahrt aufnimmt, wird es noch enger. Zeit also, dass sich etwas bewegt.