Feuerkünstler Asterx hat schon bei der Premiere des „Großen Anpunschens“ das Publikum begeistert Foto: Wolfgang Roeper up-down up-down 4. bis 6. November 2022 Viel los in Schleswig: Großes Anpunschen, Lichterfest und Shopping-Sonntag Von Stephan Schaar | 31.10.2022, 11:43 Uhr

Feuer frei und alle Lampen an heißt es am ersten Novemberwochenende in der Schleswiger Innenstadt. Am Freitag startet mit der neuen Aktionsbeleuchtung in der Ladenstraße auch Ingo Harders „Großes Anpunschen“ mit Feuershow und Tanzmusik. Am verkaufsoffenen Sonntag haben dazu auch noch zahlreiche Geschäfte geöffnet.