Der Brand hat deutliche Spuren an dem Haus am Lollfuß in Schleswig hinterlassen. Einige brennende Möbel hat die Feuerwehr auf den Gehsteig befördert und dort gelöscht. Foto: Herbert Schmidtke Geschäftsräume in Flammen Schleswig: Großer Schaden durch Feuer am Lollfuß Von Herbert Schmidtke | 20.09.2022, 10:41 Uhr

Am Lollfuß in Schleswig stand am Dienstagmorgen ein leerstehendes Geschäft in Flammen. Zwei Bewohner des Hauses mussten von der Feuerwehr gerettet werden.