Der Bauzaun ist schon da, die Entrümpelung hat begonnen: Die alte Friedrichsberger Feuerwache wird in den nächsten Tagen abgerissen. Foto: Sven Windmann up-down up-down Schleswig-Friedrichsberg Für neue Awo-Kita: Abriss der alten Feuerwache steht kurz bevor Von Sven Windmann | 20.07.2023, 15:09 Uhr

Die Tage der alten Friedrichsberger Feuerwache am Erdbeerenberg sind gezählt. An ihrer Stelle soll eine neue Kita in Trägerschaft der Awo errichtet werden.