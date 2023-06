Die Vorbereitungen für die Feierlichkeiten der Friedrichsberger Schützengilde laufen auf der Gottorfer Schlossinsel auf Hochtouren. Foto: Sven Windmann up-down up-down Auf der Gottorfer Schlossinsel Nach sechs Jahren wieder: Friedrichberger Schützengilde sucht ein neues Königspaar Von Sven Windmann | 15.06.2023, 12:58 Uhr

Am Samstag beginnen auf der Schleswiger Schlossinsel die Feierlichkeiten der „Friedrichsberger Schützengilde vor Gottorp von 1653“. Höhepunkt ist das Königsschießen am Dienstag. Und auch die Damen nehmen erstmals das Gewehr in die Hand.