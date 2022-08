FOTO: Emely Heydorn Wikingertage 2022 auf den Königswiesen Noch bis Sonntagabend: Die Wikinger ziehen Schleswig in ihren Bann Von Emely Heydorn | 13.08.2022, 19:16 Uhr

Am Wochenende wimmelt es am Schleiufer nur so von Nordmännern: Die Wikinger haben Schleswig überfallen und ziehen die Stadt mit mittelalterlicher Kriegskunst, Handwerker- und Greifvogelshows in ihren Bann. Auch am Sonntag bleibt es in Schleswig wild.