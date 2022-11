Ein zerstörtes Auto, allerhand Kameras und viel Aufnahmetechnik: Was auf den ersten Blick bedrohlich aussieht, war Teil der Dreharbeiten für die ZDF-Krimiserie „Unter anderen Umständen“. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Schleswig ZDF-Krimiserie „Unter anderen Umständen“: Spektakuläre Dreharbeiten unter der Hasselholmer Brücke Von Sebastian Iwersen | 15.11.2022, 13:00 Uhr

Ein völlig zerstörtes Auto liegt auf der Seite in einem Graben direkt unterhalb der Hasselholmer Brücke am Hotel „Waldschlösschen“. Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt sind vor Ort. Was dramatisch klingt, ist Teil der Dreharbeiten für die Krimiserie mit Natalia Wörner.