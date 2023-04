Auf dem Holm in Schleswig stehen zahlreiche Wohnhäuser unter Denkmalschutz. Foto: Marcel Nass up-down up-down Denkmalschutz in Schleswig Warum erneuerbare Energien für viele alte Gebäude nicht in Frage kommen Von Marcel Nass | 28.04.2023, 10:30 Uhr

Nur wenige Städte in Schleswig-Holstein haben eine so hohe Dichte an denkmalgeschützten Gebäuden wie die Stadt Schleswig. Warum es in Bezug auf die Energiewende gerade bei alten Gebäuden häufig zu Konflikten kommt, erklärt die Untere Denkmalschutzbehörde des Kreises.