Uwe Schröder (Linke) und Ingo Harder (BfB) fühlen sich übergangen und üben starke Kritik an den Ausrichtern der Podiumsdiskussion am Freitag bei den Schleswiger Werkstätten. Foto: Marcel Nass up-down up-down Kommunalwahl in Schleswig Podiumsdiskussion bei den Schleswiger Werkstätten: Bündnis für Bürger und Linke nicht eingeladen Von Marcel Nass | 02.05.2023, 15:05 Uhr

Acht Parteien und Wählergemeinschaften treten bei der Kommunalwahl am 14. Mai für die Stadt Schleswig an. Bei einer Podiumsdiskussion des Vereins „Inklusives Schleswig“ am Freitag sollen allerdings nur sechs Kandidaten teilnehmen. Das sorgt für Kritik.