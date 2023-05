Noch sieht es aus wie vor dem Besitzerwechsel. Aber schon im kommenden Herbst soll aus dem Restaurant hoch oben im Wikingturm eine stylische Bar mit Blick auf Schleswig und die Schlei werden. Foto: Sven Windmann up-down up-down Eigentümerwechsel in Schleswig Cocktails mit Aussicht: Aus dem Wikingturm-Restaurant wird eine Panorama-Bar Von Sven Windmann | 03.05.2023, 17:12 Uhr

Seit Ende 2022 war das Restaurant hoch oben im 26. Stock des Wikingturms zu. Jetzt steht fest, was die neuen Besitzer dort planen: Ab Herbst kann man in der wohl höchsten Bar Schleswig-Holsteins mit Blick auf Schleswig und die Schlei Cocktails und Co. trinken. Und auch Kaffee und Kuchen soll es wieder geben.