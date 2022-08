Annica Woock kellnert bereits seit 26 Jahren im Schleswiger Senator-Kroog. FOTO: Staudt up-down up-down Über 25 Jahre im Senator-Kroog Schleswigerin Annica Woock: Ihre Liebeserklärung ans Kellnern Von Sven Windmann | 06.08.2022, 10:47 Uhr | Update vor 57 Min.

Fachkräftemangel, schmerzende Füße, Gäste, die am Smartphone hängen: Nicht alles am Kellnern ist schön. Annica Woock aus Schleswig erzählt, warum sie ihren Beruf trotzdem so liebt und weshalb sie schon länger als ein Vierteljahrhundert im Schleswiger Traditionsgasthaus Senator-Kroog arbeitet.