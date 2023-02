Matthias Fischer übernimmt die Leitung der Apotheke in der Schubystraße. Seine Vorgängerin Ines Bohne bleibt als Mitarbeiterin im Team. Foto: Marcel Nass up-down up-down Schubystraße in Schleswig Adler-Apotheke am Wasserturm wechselt den Inhaber – und auch den Namen Von Marcel Nass | 19.02.2023, 10:46 Uhr

18 Jahre hat Ines Bohne die Adler-Apotheke am Wasserturm geleitet. Am 1. März gibt sie die Leitung an Matthias Fischer ab, der die Apotheke als Inhaber übernimmt.