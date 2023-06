Am Abend ist die Stadt Schleswig durch künstliches Licht an vielen Stellen noch hell erleuchtet. Das gefällt nicht jedem. Foto: Mathias Bannick up-down up-down Lichtverschmutzung in Schleswig? BUND ist besorgt: Warum zu viel Abendlicht schlecht für Insekten ist Von Marcel Nass | 08.06.2023, 13:30 Uhr

Besonders helles Licht am Abend und in der Nacht ist für den Lebensstil von Insekten schädlich. Darauf will Rainer Borcherding vom BUND Schleswig-Flensburg aufmerksam machen. Die Stadt Schleswig hat sich ebenfalls mit dem Thema beschäftigt – und Vorkehrungen getroffen.