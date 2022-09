Der in die Jahre gekommene Wohnturm am Schleswiger Wikingeck muss modernisiert werden, auch um die Brandschutzvorschriften zu erfüllen. Foto: Stephan Schaar up-down up-down Schleswiger Wahrzeichen Marode Leitungen und Brandsanierung: Wenig Einigkeit bei den Eigentümern des Wikingturms Von Stephan Schaar | 06.09.2022, 15:45 Uhr

Der Wikingturm in Schleswig stammt aus den 1970er-Jahren und es besteht ein gewisser Sanierungsbedarf. So wird seit Jahren an fehlenden Brandschutzmaßnahmen gearbeitet und auch die Versorgungsleitungen sollen marode sein. Welche Maßnahmen wann und wie umgesetzt werden, entscheiden allein die 249 Eigentümer der Wohnungen. Sofern sie sich einig sind.