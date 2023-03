Foto: Christina Weiß Erlös aus „Charity Cheese Tasting“ Round Table Schleswig überreicht Spende an den Verein „Verwaiste Eltern und Geschwister“ Von Christina Weiß | 28.03.2023, 11:00 Uhr

Round Table überreicht mehr als 21.000 Euro an ambulante Familienhospizdienste in Schleswig Holstein. 3555 Euro gehen an den Verein Verwaister Eltern in Schleswig.