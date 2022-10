Die Chancen stehen gut, dass kleine Geister und Monster bei ihrem Halloween-Umzug im Kreis Schleswig-Flensburg am Montag trocken bleiben und nicht von einem Regenschauer überrascht werden. Foto: dpa up-down up-down Kreis Schleswig-Flensburg Regen bei der Süßigkeitenjagd? So wird das Wetter an Halloween Von Michelle Ritterbusch | 28.10.2022, 11:27 Uhr

„Süßes oder Saures“, heißt es am Montag. Es ist Halloween. In schaurigen Verkleidungen werden Kinder als Geister oder Monster verkleidet durch den Kreis Schleswig-Flensburg ziehen. Müssen sie Regenschirme mitnehmen? Diplom-Meteorologe Sebastian Wache von der „Wetterwelt“ in Kiel blickt auf dem Wochenstart.