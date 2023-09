Zwei Stummfilme 1. Oktober Premiere im Schleswiger Dom: Orgel-Kino mit Cola und Popcorn Von Sven Windmann | 26.09.2023, 12:26 Uhr Hoffen auf einen gut besuchten Tag der Kirchenmusik am 1. Oktober im Schleswiger Dom: (v.l.) Martin Buhmann-Küllig, Vorsitzender des Fördervereins der Kirchenmusik, Domkantorin Mahela Reichstatt und Pastor Michael Dübbers. Foto: Sven Windmann up-down up-down

Der Kirchenmusik-Förderverein am Schleswiger Dom feiert seinen 30. Geburtstag – mit einem Aktionstag am 1. Oktober. Dabei wartet auf die Besucher von morgens bis abends ein buntes Programm mit vielen Aktionen und Musik. Vor allem aber verwandelt sich St. Petri in einen ganz besonderen Kinosaal.