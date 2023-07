Arne Hansen ist nun für ein Jahr Präsident der Old Tablers Deutschland. Foto: Mahé Crüsemann up-down up-down Service-Club in Schleswig Arne Hansen: Die Pläne des neuen Präsidenten der Old Tabler Deutschland Von Mahé Crüsemann | 28.07.2023, 10:41 Uhr

Der Präsident des Old Table Deutschland kommt in diesem Jahr aus Schleswig. Arne Hansen erzählt, was ihn antreibt und was der Service-Club im vergangenen Jahr im Kreis auf die Beine gestellt hat.