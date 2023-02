Seit mehreren Tagen ist der 16-Jährige vermisst. Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber up-down up-down Öffentlichkeitsfahndung Polizei sucht nach dem 16-jährigen Paul M. aus Schleswig Von Schleswiger Nachrichten | 14.02.2023, 12:29 Uhr

Der Jugendliche lebte bis vor Kurzem in Schleswig und zog Anfang Februar nach Kiel. Hier wurde er am Freitag, 10. Februar, das letzte Mal im Pötterweg in Wellsee gesehen.