Die Ellingstedter Theatergruppe im Disco-Fieber. Foto: Imme Feldmann Doppel-Jubiläum in Ellingstedt Theatergruppe Ellingstedt: „För ümmer Disco!" zum 35-jährigen Bestehen Von Imme Feldmann | 16.03.2023, 09:45 Uhr

Sex and Drugs and Rock`n Roll in Ellingstedt, un allens op Platt: Die Theatergruppe Ellingstedt präsentiert vom 16. bis 18. März in der Mehrzweckhalle ihr neu eingeübtes Stück „För ümmer Disco!“. Die Gruppe feiert damit gleich zwei Jubiläen.