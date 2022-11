Der renommierte Pianist Jan Gerdes gibt am 24. November ein Gastspiel im Bürgersaal des Kreishauses in Schleswig. Foto: Shay Levi up-down up-down Konzert in der Reihe „Musik beFlügelt“ Pianist Jan Gerdes kehrt für ein Gastspiel in seine Heimatstadt Schleswig zurück Von Stephan Schaar | 20.11.2022, 08:59 Uhr

Der international erfolgreiche und vielfach ausgezeichnete Pianist Jan Gerdes gibt am 24. November ein Gastspiel in seiner alten Heimatstadt Schleswig. Im Interview mit shz.de spricht der 58-Jährige über seine Jugend in Schleswig, seine Förderer und sein musikalisches Leben im Spannungsfeld zwischen Klassik und Moderne.